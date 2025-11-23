Μαρούσι - Ηρακλής: Καταπληκτικό ξεκίνημα των φιλοξενούμενων με +11
Πολύ θετικό ξεκίνημα για τον Ηρακλή που πήρε από νωρίς διψήφιο προβάδισμα κόντρα στο Μαρούσι.
To Μαρούσι φιλοξενεί τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Με 0-8 ξεκίνησε ο Ηρακλής δείχνοντας από νωρίς επιθετικές διαθέσεις, ενώ μάλιστα με τη βοήθεια του Μωραΐτη οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +11 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (3-14) βάζοντας γερές βάσεις από νωρίς στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο Κλειστό του Αγίου Θωμά.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.