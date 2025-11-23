Πολύ θετικό ξεκίνημα για τον Ηρακλή που πήρε από νωρίς διψήφιο προβάδισμα κόντρα στο Μαρούσι.

To Μαρούσι φιλοξενεί τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με 0-8 ξεκίνησε ο Ηρακλής δείχνοντας από νωρίς επιθετικές διαθέσεις, ενώ μάλιστα με τη βοήθεια του Μωραΐτη οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +11 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (3-14) βάζοντας γερές βάσεις από νωρίς στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο Κλειστό του Αγίου Θωμά.