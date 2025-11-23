Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τον κόσμο του για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό (23/11, 16:00).

Η όγδοη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό (23/11, 16:00).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει να δώσει συνέχεια στο θετικό του σερί 5 νικών, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να παραμείνουν αήττητοι στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε τον κόσμο του για τις οδηγίες του αγώνα

Η ανακοίνωση

«Mε πάθος, υπομονή και δυνατή φωνή!

O ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή (23/11) στις 16:00 στο PAOK Sports Arena τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο κατάμεστο PAOK Sports Arena.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν δύο 24ωρα πριν από την έναρξη του αγώνα και πέρα από ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα, είναι σημαντικό ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με υπομονή και επιμονή να είμαστε στο πλευρό της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι.

Οι φίλαθλοι που θα έρθουν στο γήπεδο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος περιμετρικά του γηπέδου. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων, αλλά και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στηρίζουμε την ομάδα μας, προστατεύουμε το γήπεδό μας.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 14:00.

Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι φίλαθλοι να έρθουν έγκαιρα στο γήπεδο, αφού προηγουμένως έχουν κάνει ταυτοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, για να αποφύγουν καθυστερήσεις και προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάρτες διαρκείας δεν έχουν λειτουργική χρήση και δεν αποτελούν μέσο εισόδου στο γήπεδο.

Κάνουμε έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου, πηγαίνουμε στο γήπεδο από νωρίς, στηρίζουμε την προσπάθεια της ομάδας και προστατεύουμε το γήπεδό μας».