Το Περιστέρι πρόσφερε μια πολύ ωραία φάση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο, σε συνεργασία του Άλβαρο Καρντένας με τον Ομάρ Πέιν.

Το Περιστέρι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Κολοσσό στη Ρόδο πραγματοποίησε μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον Άλβαρο Καρντένας και τον Ομάρ Πέιν. Οι δυο παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου συνεργάστηκαν υποδειγματικά και με ένα alley oop από τον Ισπανό στον σέντερ των «κυανοκιτρίνων» γράφτηκε στον πίνακα το 28-35 (στο 16') το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους.

Το Περιστέρι κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου 20λεπτου, όπου οι Ροδίτες μπόρεσαν να μαζέψουν τη διαφορά και να περάσουν μπροστά με καλάθι του Άντριου Γκάουντλοκ (40-38 στο 20'), καθώς έπαιξαν πολύ σκληρά.