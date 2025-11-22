Μύκονος - Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό alleyoop κάρφωμα ο Κουζέλογλου
Μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα «έβγαλε» ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την πάσα του Τζέριαν Γκραντ.
Μπορεί ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής ωστόσο φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του όταν «πατάει» στο παρκέ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο ματς της Μυκόνου, ο Γιάννης Κουζέγλου μετέτρεψε σε... ασίστ την πάσα του Τζέριαν Γκραντ για ένα εμφατικό και άκρως εντυπωσιακό ally oop κάρφωμα.
Δείτε την φάση
