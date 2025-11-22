Μύκονος - Παναθηναϊκός: Τραυματισμός για τον Σορτς
Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ο Τι Τζέι Σορτς.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» δέχθηκε ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του α' δεκαλέπτου με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα αλλαγή.
Συγκεκριμένα ο τραυματισμός προήλθε ύστερα από reverse ντρίπλα που επιχείρησε ο Κέντρικ Ρέι και ο οποίος τον χτύπησε με το κεφάλι κάτω από το μάτι.
Δείτε την φάση
