Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ο Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» δέχθηκε ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του α' δεκαλέπτου με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα αλλαγή.

Συγκεκριμένα ο τραυματισμός προήλθε ύστερα από reverse ντρίπλα που επιχείρησε ο Κέντρικ Ρέι και ο οποίος τον χτύπησε με το κεφάλι κάτω από το μάτι.

Δείτε την φάση