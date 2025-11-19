Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό.

Κατάμεστο θα είναι το κλειστό της Άνω Μεράς για το επόμενο ματς της Μυκόνου. Η ομάδα του Ζιάγκου θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 22/11 και οι Μυκονιάτες ανακοίνωσαν sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά για την αναμέτρηση του Σαββάτου.

Οι Νησιώτες βρίσκονται στις 3 νίκες και τις 3 ήττες μέχρι τώρα στη Stoiximan GBL, ενώ στον αντίποδα το σύνολο του Εργκίν Άταμαν έχει 5 νίκες και 1 ήττα σε έξι ματς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Μύκονος

Σε ελάχιστα λεπτά ,η στήριξη σας πάντα μοναδική για ένα μεγάλο ιστορικό αγώνα αυτό το Σάββατο.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι φιλαθλοι να προσθέσουν το e-ticket τους στο gov.gr wallet.

Πληροφορίες email: [email protected]