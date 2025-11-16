Προμηθέας - Ολυμπιακός: Δυναμικό «παρών» και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους φίλους των «ερυθρολεύκων» στην Πάτρα
Ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Πάτρα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον κόσμο του να δίνει δυναμικών «παρών».
Οι φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο ένα πέταλο και έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κλειστό «Δ. Τόφαλος».
Με την «ερυθρόλευκη» πινελιά να μπαίνει από νωρίς, με τα κόκκινα και άσπρα μπαλόνια πριν το τζάμπολ.
Το βίντεο με τον κόσμο του Ολυμπιακού
Πάντα δίπλα μας, παντού κοντά μας. Σας ευχαριστούμε! 🔴⚪️🎈#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PROOLY pic.twitter.com/7j4E0SCYVx— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.