Προμηθέας - Ολυμπιακός: Δυναμικό «παρών» και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους φίλους των «ερυθρολεύκων» στην Πάτρα

Δημήτρης Οικονόμου
Ολυμπιακός
Δείτε τις εικόνες και την ατμόσφαιρα με τα κόκκινα και άσπρα μπαλόνια που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, που βρίσκονται στην Πάτρα για το παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα.

Ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Πάτρα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον κόσμο του να δίνει δυναμικών «παρών».

Οι φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο ένα πέταλο και έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κλειστό «Δ. Τόφαλος».

Με την «ερυθρόλευκη» πινελιά να μπαίνει από νωρίς, με τα κόκκινα και άσπρα μπαλόνια πριν το τζάμπολ.

Το βίντεο με τον κόσμο του Ολυμπιακού

     

