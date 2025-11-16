Που θα δείτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη για τη 7η αγωνιστική της GBL

Που θα δείτε τη «μάχη» του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη στο Telekom Center Athens για τη 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Άρη.

Οι γηπεδούχοι, που μετά και τη προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ φαίνεται να έχουν βρει τα πατήματα τους, προέρχονται από μία πολύ απαιτητική διπλή εβδομάδα στη Euroleague με δύο ισάριθμες εκτός έδρας νίκες κόντρα στη Παρί με 95-101 και τη Ρεάλ Μαδρίτης με 77-87 και θέλουν τώρα να κάνουν το 3/3 και να κλείσουν αυτή την εβδομάδα με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από την άλλη το σύνολο του Ίγκορ Μίλισιτς προέρχεται από μία εντός έδρας ήττα με 76-86 από τη πρωτοπόρο του EuroCup, Μπαχτασεχίρ και έχει τώρα να φέρει εις πέρας μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.

Η μετάδοση της ημέρας