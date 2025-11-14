Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα βρεθεί ενώπιος πραγματικού διλήμματος για την εξάδα των ξένων του Άρη στην GBL Basketleague με τις πιθανότητες «κοψίματος» του Μπριν Φορμπς να είναι συντριπτικές λόγω της απογοητευτικής παρουσίας του Αμερικανού γκαρντ.

Είναι αλήθεια ότι αυτή η υπόθεση είχε λογαριαστεί διαφορετικά. Στη μία πλευρά της ζυγαριάς είχε ακουμπήσει το διάστημα απουσίας του Αμερικανού από αγώνες υψηλής έντασης παράλληλα της διαφορετικότητας του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε σύγκριση με το αντίστοιχο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην άλλη, ο διαθέσιμος χρόνος προσαρμογής καθώς ο Μπριν Φορμπς ακολούθησε το σύνολο της προετοιμασίας. Είχε εκτιμηθεί ότι αυτός ήταν υπέρ αρκετός για τον 32χρονο γκαρντ για την ουσιαστική ενσωμάτωσή του στην ομάδα και κατ’ επέκταση την προσαρμογή του στο μοντέλου του αθλήματος στη Γηραιά Ήπειρο. Σαν δηλαδή τους μικρότερους και λιγότερους χώρους, στοιχείο που απαιτεί μεγαλύτερη ταχύτητα σε κίνηση και εκτέλεση.

Είναι επίσης αλήθεια ότι η απουσία αυθεντικού δημιουργού δεν λειτουργεί υπέρ του Αμερικανού. Ως ένα βαθμό περιέπλεξε περισσότερο την κατάσταση γι’ αυτόν, αλλά αυτό το επιχείρημα άρχισε να χάνει τη δυναμική του από τη στιγμή που η ομάδα έπαιξε γι’ αυτόν αλλά ο Φορμπς δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του. Ο έμπειρος γκαρντ διακρίνεται για την ικανότητά του στην εκτέλεση, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει μονοδιάστατο το παιχνίδι του. Δηλαδή, η δυσκολία ανταπόκρισης σε άλλες δουλειές – τις οποίες είναι «υποχρεωμένοι» να κάνουν οι γκαρντ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ – επίσης δεν λειτούργησε υπέρ του. Σαν δηλαδή το «φτιάξιμο» μιας φάσης για τον εαυτό του ούτως ώστε να φτάσει στο σημείο της εκτέλεσης ή ακόμη μιας διείσδυσης χάριν δημιουργίας χώρων για τους συμπαίκτες του ή έστω μιας συνεργασίας με τους ψηλούς. Βαριά πόδια, αργές κινήσεις και αδυναμία απεγκλωβισμού από τις παγίδες που του «έστησαν» οι αντίπαλες άμυνες, ήταν μερικές από τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν.

Τα παραπάνω, ίσως, έχουν μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση με τα απογοητευτικά νούμερά του στο Eurocup. Σε σύνολο επτά αγώνων σούταρε με το απελπιστικό 18.5% (5/27) από μακρινή απόσταση. Αυτό το νούμερο είναι εκκωφαντικά χαμηλό για έναν παίκτη με ποσοστό καριέρας άνω του 40%. Συνδυάστηκε με σχεδόν μηδενική δημιουργία (σ. σ. 4) σε επτά αγώνες αν και αυτή ουδέποτε ήταν στις άμεσες ευθύνες του. Στην GBL Basket League τα νούμερά του είναι καλύτερα (14/31 τρίποντα), ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο οι αριθμοί όσο η εικόνα. Δεν αμφισβητείται ότι ο Φορμπς λειτουργεί με εκλάμψεις. Σαν αυτή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τον Πανιώνιο αλλά και στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Μύκονο. Ο Άρης χρειάζεται όμως κάτι σταθερό και παίκτη ο οποίος θα στηρίζει το παιχνίδι του συνόλου.

Ο Άρης δεν έχει αποφασίσει την ολοκληρωτική αντικατάσταση του παίκτη. Ακόμη και τώρα, όπου βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλους γκαρντ, δεν έχει ακουμπήσει στο τραπέζι το σενάριο συζητήσεων με τον Φορμπς για την πρόωρη λύση της συνεργασίας, ίσα-ίσα που προσανατολίζεται στη σκέψη διατήρησής του. Αυτή όμως, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αφορά την GBL Basket League. Μετά και την προσθήκη του Αμίν Νουά οι «κίτρινοι» διαθέτουν οκτώ ξένους (σ. σ. Τζόουνς, Φορμπς, Χάρελ, Νουά, Κουλμπόκα, Ίνοκ, Φόρεστερ, Μερκβιλάντζε). Για τον τελευταίο είναι βέβαιο ότι δεν υπολογίζεται στην Ελλάδα. Συνεπώς το δίλημμα (…αν υπάρχει) υφίσταται μεταξύ Νουά και Φορμπς.

Στο ντεμπούτο του με την Μπαχτσεσεχίρ, ο Γάλλος έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση κι εκτός απροόπτου θα είναι στην 6αδα των ξένων στον εκτός έδρας αγώνα (16/11) με τον Παναθηναϊκό. Εκτός κι αν ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αποφασίσει να μην τον επιβαρύνει. Ωστόσο, με καθαρά μπασκετικά κριτήρια, η θέση του ανήκει.

Επιστρέφοντας στον Φορμπς, αντιλαμβάνεται ότι ο κλοιός έχει «σφίξει» γι’ αυτόν διότι αποτελεί την απογοήτευση της χρονιάς για τον Άρη. Οι φίλοι της ομάδας προσπάθησαν με επιτυχία να «κρύψουν» αυτό το συναίσθημα μέσα από τη διαρκή υποστήριξής τους και το θερμό χειροκρότημα μετά από άστοχες προσπάθειες. Ομοίως έπραξαν και οι συμπαίκτες του. Το θέμα είναι όμως να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Προφανέστατα έχει κλονιστεί η αυτοπεποίθησή του, αλλά από έναν παίκτη της δικής του εμπειρίας και ηλικίας, η πρώτη απαίτηση είναι να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Οι υπόλοιποι, κυριολεκτικά, έκαναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν…