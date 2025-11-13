Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το σπάνιο τρόπο που αποχαιρετάει ένας παράγοντας μία μεγάλη ομάδα και για το πόσο τράβηξε το θέμα Κωνσταντέλια-Σιώπη.

Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πραγματοποιεί το καλύτερό του ξεκίνημα σε σεζόν εδώ και 30 χρόνια! Μετράει δέκα νίκες και τρεις ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Θανάσης Χατζόπουλος βέβαια έχει σημειώσει μία πολύ μεγαλύτερη νίκη…



Φυσικά και δεν αναφέρομαι σε όσα διάβαζε στην αρχή της χρονιάς ο Χατζόπουλος για το ότι δημιούργησε ομάδα με παίκτες για… «γέλια και για κλάματα» τότε που έβγαλε και ανακοίνωση για να δείξει σε όλους ότι κατανοεί απολύτους τους λόγους που έπρεπε να γράφονται τέτοια σχόλια λίγο πριν παραδώσει τις μετοχές του. Είναι ένα ακόμη στοιχείο που καταδεικνύει πώς και γιατί άνθρωποι που αναλαμβάνουν να προβάλουν θετικά μία κατάσταση, πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο!

Ο Χατζόπουλος αποχωρεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αφού ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκτησης των μετοχών από τον Τέλη Μυστακίδη. Η αποχώρηση γίνεται με απόλυτη περηφάνια, με το κεφάλι ψηλά και με τρόπο που σπανίζει στα αθλητικά χρονικά του επαγγελματικού αθλητισμού. Συνήθως οι πρόεδροι των ΠΑΕ και των ΚΑΕ στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, φεύγουν με άσχημο τρόπο. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι πιο πολλοί φεύγουν μετά από αποτυχίες και επεισοδιακές καταστάσεις. Ίσως εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, καθώς έχουμε «κάψει» και πάρα πολλούς από όσους προσπάθησαν να βοηθήσουν.

Τα έφερε έτσι η μοίρα και το δίκαιο το μπάσκετ (σαφώς πιο δίκαιο από το ποδόσφαιρο) να φεύγει ο Χατζόπουλος με τον τρόπο που του αρμόζει και με δάκρυα περηφάνειας στα μάτια για την αποθέωση από το δύσκολο ΠΑΟΚτσήδικο κοινό. Όσες φορές τον συνάντησα τον Χατζόπουλο του τόνιζα πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο που ανέλαβε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και πόσο σπουδαία ιστορία γράφει σώζοντας την ΚΑΕ σε διάστημα που κανείς μα κανείς δεν αναλάμβανε. «Είσαι τρελός πρόεδρε…» άκουγε και ξανακουγε, αλλά με την ρεαλιστική έννοια του ότι… μόνο να χάσεις έχεις και προσπαθείς για ένα θαύμα. Ποιο; Να σώσει οικονομικά την ΚΑΕ, να κρατήσει την ομάδα σε αξιοπρεπή επίπεδα χωρίς να ξοδεύει πάρα πολλά και τελικά να την παραδώσει όσο πιο καθαρή σε έναν πολύ δυνατό οικονομικά επιχειρηματία.

Τα κατάφερε! Κι αν για τα οικονομικά δεν υπάρχει μυστικό, η μπασκετική γνώση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, το πώς ο Δικέφαλος έχει τόσο καλύτερη ομάδα από πολλούς άλλους πιο «πλούσιους» από αυτόν, είναι κάτι που και η επόμενη ιδιοκτησία πρέπει να το εκτιμήσει. Η γνώση της σύγχρονης μπασκετικής κατάστασης δεν πρέπει να χαθεί για τον ΠΑΟΚ τώρα που θα έχει και πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι τα λεφτά δεν είναι τα μόνα που κάνουν τις μεγάλες ομάδες.

Συγγνώμη από τον Κωνσταντέλια στον Σιώπη!

«Τράβηξε» μέρες το θέμα Σιώπη! Το τράβηξαν γιατί δεν έχει και άλλη επικαιρότητα. Από τα μαλλιά το τράβηξαν με τις γνωστές κουραστικές υπερβολές και την επίσης γνωστή προσπάθεια στοχοποίησης των αντιπάλων που βολεύει.

Λοιπόν… ΚΑΝΕΙΣ μα ΚΑΝΕΙΣ επώνυμος στον ΠΑΟΚ που δεν κρύβεται πίσω από ανεύθυνα και ψεύτικα ονόματα στο διαδίκτυο, δεν έθιξε τον Μανώλη τον Σιώπη ως ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Όποιος προσπαθεί να εξισώσει τον καθημερινό κανιβαλισμό των social με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, παράγοντες, δημοσιογράφους και όσους έχουν υπεύθυνο δημόσιο λόγο, το μόνο που καταφέρνει είναι να εξισώνεται τελικά με τον ανώνυμο των social που ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ κάνει εμετό στα μούτρα του με όση κακία βγάζει στο κινητό. Όποιος έχει πρόβλημα ας τα βάλει -αν μπορεί και αν έχει χρόνο για χάσιμο- με τα social και όχι με τον ΠΑΟΚ και τον περίγυρό του. Αυτό έγινε τις τελευταίες μέρες! Εξισώθηκε ο ΠΑΟΚ με την ανθρωποφαγία των social που αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο λες και εμείς μπορούμε να το λύσουμε.

Ο Σιώπης έκανε μία παράβαση, έκανε ένα πολύ κακό μαρκάρισμα και έμεινε ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ. Η φάση μπορεί να μπει σε μία κουβέντα και για κόκκινη κάρτα μια και σαφώς βρίσκει τον αχίλλειο του Κωνσταντέλια. Είναι εντελώς οριακό και ο τρόπος συζητήσιμος. Σε κάθε περίπτωση όπως ακριβώς έγραψα από την πρώτη μέρα, ο διαιτητής με την απόφασή του αυτή (μαζί και με την κάρτα που δεν έβγαλε στον Γεντβάι που φυσικά θα μπορούσε και θα έπρεπε να αποφύγει το σουτ στο κεφάλι του Κωνσταντέλια) έστειλε μήνυμα ασυλίας στους παίκτες του Παναθηναϊκού για να συνεχίσουν το παιχνίδι που έκαναν. Αυτά και τέλος με τις υπερβολές, γιατί σιγά-σιγά όλες αυτές τις μέρες με όσα γράφονται για να γεμίζουν κείμενα, φθάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε… γιατί δεν ζήτησε συγνώμη ο Κωνσταντέλιας στον Σιώπη για την ψυχική οδύνη που του προκλήθηκε από όλη αυτή τη φάση…