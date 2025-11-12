Χατζηελευθερίου: «Ο κόσμος της Μυκόνου έχει αγκαλιάσει την ομάδα με πολλή αγάπη»

Η Μύκονος υποδέχεται τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (15/11, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) και ο ασίσταντ κόουτς Παναγιώτης Χατζηελευθερίου σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση με τους «κυανέρυθρους».

Η Μύκονος στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Άνω Μεράς (15/11, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στον «Ιστορικό», ο οποίος έχει τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο, καθώς αναζητά την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL.

Από την πλευρά του, ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου ανέφερε στο mykonosbc.gr τα στοιχεία που καλείται να διορθώσει η Μύκονος μετά την ήττα στο Αλεξάνδρειο: «Η συγκέντρωση και η σταθερότητα είναι δύο στοιχεία που αναλύσαμε. Επίσης, η πίστη στην εφαρμογή του πλάνου, το να γίνεται σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού, είναι καθοριστική, ώστε να υπάρχει συνέπεια και διάρκεια στην απόδοσή μας. Πρέπει να διατηρούμε τη συγκέντρωσή μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Όσον αφορά τον αγώνα με τους Νεοσμυρνιώτες, τόνισε: «Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Είναι ένα παιχνίδι ειδικής βαρύτητας, ειδικών καταστάσεων, και περιμένουμε να είναι πολύ δυνατό. Είναι μια ομάδα που έχει μείνει πίσω στην κατάταξη, έχει αλλάξει προπονητή και έχει ενισχυθεί, αναζητώντας νίκες που θα δώσουν ψυχολογία και βαθμολογική ανάσα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον κόσμο της Μυκόνου, που αναμένεται να δώσει ξανά δυναμικό παρών στο κλειστό της Άνω Μεράς: «Ο κόσμος δείχνει την αγάπη του σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε δραστηριότητα της ομάδας. Νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι για άλλη μια φορά γεμάτο και θα μας βοηθήσουν, δίνοντάς μας την ώθηση που χρειαζόμαστε για να παλέψουμε για τη νίκη. Μια νίκη που τη θέλουμε πολύ, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για να τους ευχαριστήσουμε, γιατί μας έχουν αγκαλιάσει με πολλή αγάπη. Θέλουμε να κατανοήσουν τη σημασία του αγώνα και τους περιμένουμε στο γήπεδο για να μας δώσουν τη δύναμη και την ενέργειά τους».