Ο Αμίν Νουά ήταν στο Nick Galis Hall και παρακολούθησε τον αγώνα του Άρη με τη Μύκονο καθώς ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς εξέφρασε τη σιγουριά του για τα στοιχεία που θα δώσει ο Γάλλος φόργουορντ στην ομάδα.

Ο 28χρονος φόργουορντ έφτασε στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ της Παρασκευής (7/11) και ήταν στο Nick Galis Hall. Δίπλα του ήταν ο Γιώργος Τανούλης ο οποίος την ώρα του παιχνιδιού του εξηγούσε ορισμένα πράγματα για την ομάδα. «Είναι ένας παίκτης που θέλαμε. Βρήκαμε τον παίκτη που πιστεύω ότι θα ταιριάξει στην ομάδα. Είχα πει ότι θέλουμε να ενισχυθούμε με παίκτες οι οποίοι θα μπουν στο σύνολο. Νομίζω ότι θα μας δώσει ενέργεια και πολλά από τα στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του κι αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στο ριμπάουντ και θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση», είπε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς για τον έμπειρο παίκτη ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Μένει να φανεί αν θα κάνει ντεμπούτο στον εντός έδρας αγώνα (11/11) απέναντι στην Μπαχτσέσεχιρ στο πλαίσιο του Eurocup. Προφανώς η τελική απόφαση θα ληφθεί αναλόγως της κατάστασης στην οποία θα δείξει ότι βρίσκεται στο διήμερο των προπονήσεων που θα προηγηθούν της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα.