Ο Κώστας Σλούκας έκανε φάουλ στον 18χρονο νεαρό Δημήτρη Παπαγεωργίου, με εκείνον να σκοράρει δύο βολές στην αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό, λίγο πριν το φινάλε.

Το παιχνίδι στο Περιστέρι είχε κριθεί οριστικά, με δευτερόλεπτα να απομένουν, αλλά ο Κώστας Σλούκας έκανε το fair play της 6ης αγωνιστικής. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε εντολή να μη γίνει επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να έχει «καθαρίσει» από νωρίς.

Ο 18χρονος νεαρός, Δημήτρης Παπαγεωργίου (1.90μ.) πέρασε στο παρκέ νωρίτερα, με τον Κώστα Σλούκα να του κάνει σκόπιμα φάουλ, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο Σλούκας χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και ο Παπαγεωργίου σκόραρε στις δύο βολές που εκτέλεσε. Κλείνοντας την αναμέτρηση με 2 πόντους σε 1'39'' που πάτησε παρκέ.