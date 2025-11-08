Περιστέρι - Παναθηναϊκός, Σλούκας: Η κίνηση fair play με το σκόπιμο φάουλ στον νεαρό Παπαγεωργίου
Το παιχνίδι στο Περιστέρι είχε κριθεί οριστικά, με δευτερόλεπτα να απομένουν, αλλά ο Κώστας Σλούκας έκανε το fair play της 6ης αγωνιστικής. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε εντολή να μη γίνει επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να έχει «καθαρίσει» από νωρίς.
Ο 18χρονος νεαρός, Δημήτρης Παπαγεωργίου (1.90μ.) πέρασε στο παρκέ νωρίτερα, με τον Κώστα Σλούκα να του κάνει σκόπιμα φάουλ, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
Ο Σλούκας χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και ο Παπαγεωργίου σκόραρε στις δύο βολές που εκτέλεσε. Κλείνοντας την αναμέτρηση με 2 πόντους σε 1'39'' που πάτησε παρκέ.
Το φάουλ του Σλούκα στον νεαρό Παπαγεωργίου
