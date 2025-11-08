Ο Εργκίν Άταμαν αποκάλυψε το ενδεχόμενο ο Ματίας Λεσόρ να χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο.

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 72-89 λίγο πριν από την νέα διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Άταμαν μίλησε και για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και για άλλο χειρουργείο.

Αναλυτικά

«Μπήκαμε στην προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου σαν πεντάρι, χωρίς κανέναν σέντερ. Τώρα προσπαθούμε να ψάξουμε όλο και περισσότερο. Ελπίζουμε να μπορέσει να ενταχθεί και ο Λεσόρ στην ομάδα σύντομα, όμως η κατάστασή του δεν είναι ξεκάθαρη και θα αποφασίσει με το κλαμπ τι θεραπεία ή χειρουργείο θα κάνει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει συζήτηση με πολλούς γιατρούς.

Στο μεταξύ, ψάχνουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Φαρίντ έχει δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας».