Άρης και Αμίν Νουά ανταλλάσσουν συμβόλαια!

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας τους βρίσκονται Άρης και Αμίν Νουά καθώς οι δύο πλευρές είναι σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων κι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, είναι εξαιρετικά πιθανό να έρθουν και οι ανακοινώσεις εντός της ημέρας!

Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης με την προσθήκη παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στις θέσεις «4» και «3». Το Gazzetta αποκάλυψε τις προχωρημένες επαφές με τον Αμίν Νουά και μετά τον νέο κύκλο συζητήσεων που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων. Προφανώς έχουν συμφωνήσει σε όλους τους όρους της συνεργασίας και απομένει το τυπικό κομμάτι με την προοπτική της άμεσης άφιξης του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, ο 28χρονος φόργουορντ θα αποτελέσει την πρώτη από τις κινήσεις αλλαγών που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας.

Βάσει καριέρας εξάλλου, ο Γάλλος φόργουορντ δεν αποτελεί στοίχημα υπό την έννοια ότι έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ξεκινώντας από την ομάδα της γενέτειράς τους, τη Βιλερμπάν. Γεννημένος στη Λιόν, ξεκίνησε από την U18 της Βιλερμπάν για να ακολουθήσει η αναρρίχησή του στην πρώτη ομάδα με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε και ον Άρη. Στη γαλλική ομάδα ήταν έως και τη σεζόν 2022-23. Ακολούθησε η συνεργασία με τη Φενέρμπαχτσε σε μια χρονιά (2023-24) η οποία μοιράστηκε και στις Ντερτόνα (Ιταλία) και Χαποέλ Χολόν (Ισραήλ). Πέρυσι αγωνίστηκε στη Γρανάδα έχοντας 16 πόντους και 6.45 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Αμίν Νουά χαρακτηρίζεται για την ενέργεια στο παιχνίδι του και τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του σε διαφορετικούς αγωνιστικούς ρόλους. Το επιθετικό ριμπάουντ είναι από τα πλέον αντιπροσωπευτικά στοιχεία του παιχνιδιού, κυρίως όμως το παιχνίδι έντασης. Αυτό θα ζητήσει ο Άρης από τον 28χρονο εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων. Φέτος, ο παίκτης βρήκε μεγάλο συμβόλαιο στην Ινδονησία αλλά έπειτα από δέκα αγώνες και νιώθοντας ότι είναι δύσκολη η προσαρμογή σε εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με τον αντίστοιχη ευρωπαϊκό, αναζήτησε δρόμο αποχώρησης. Αυτόν του πρόσφερε ο Άρης μέσα από το συμβόλαιο που του πρότεινε...