Ο νέος προπονητής του Ηρακλή Ζόραν Λούκιτς είχε την πρώτη επαφή με τους παίκτες του στο «Ιβανώφειο» και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε τη Δευτέρα (3/11) ο Ζόραν Λούκιτς και το απόγευμα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο «Ιβανώφειο». Τον νέο προπονητή του Ηρακλή παρουσίασε στους παίκτες ο General Manager της ΚΑΕ, Γιώργος Πανταζόπουλος, παρουσία των μελών της Διοίκησης.

«Για μένα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου, που αρχίζω να δουλεύω στη διάρκεια της σεζόν. Όλες τις χρονιές μου, ήμουν από την αρχή τους. Επομένως είναι σίγουρα μια νέα εμπειρία, μια νέα πρόκληση για μένα. Είμαι ένας προπονητής, που χρειάζεται προκλήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε κάτι…» δήλωσε αρχικά.

Ο Σέρβος προπονητής έχει σχηματίσει μια αρχική εικόνα για την «κυανόλευκη» ομάδα, όμως ο στόχος είναι να αποδείξει ότι το ταλέντο, το οποίο διαθέτει δεν είναι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη.

«Παρακολούθησα κάποια παιχνίδια, όπως το τελευταίο με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Είναι μια ομάδα, που έχει ταλέντο σίγουρα, αλλά πάντα λέω ότι το ταλέντο είναι κάτι στα χαρτιά, πρέπει να το αποδεικνύεις στο παρκέ. Η δουλειά μας θα είναι τώρα να πετύχουμε αυτό και να δείξουμε σε όλους ότι το ταλέντο δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Είναι και στα παιχνίδια και στο παρκέ».

Τις τελευταίες μέρες ο Λούκιτς έκανε την έρευνά του για τον Ηρακλή, μαθαίνοντας αρκετά στοιχεία τόσο για το παρόν όσο και για το παρελθόν του. «Ξέρω για τους φιλάθλους (ότι είναι παθιασμένοι με την ομάδα), επίσης γνωρίζω κάποιους παίκτες, οι οποίοι έπαιξαν εδώ. Ξέρω κάποιους προπονητές, που δούλεψαν εδώ. Έχω αρκετές πληροφορίες και δεν είναι από τη Wikipedia. Φυσικά ξέρω ότι ο “Moka” (Ζόραν Σλάβνιτς, του οποίου ο Λούκιτς υπήρξε συνεργάτης στο παρελθόν) ήταν εδώ. Έχουμε το ίδιο όνομα. Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες, όχι μόνο για τη Σερβία, αλλά για τη Γιουγκοσλαβία».

Η χρονική περίοδος που ήρθε στην ομάδα δεν είναι εύκολη, όμως ο Σέρβος τεχνικός ανέλυσε τη διαδικασία και τον τρόπο, με τον οποίο ο Ηρακλής θα μπορέσει να ικανοποιήσει τον κόσμο του.

«Δεν είναι μια απλή στιγμή για την ομάδα, για τον καθένα. Είμαι εδώ για να βελτιώσω κάποια πράγματα, είμαι εδώ για να ακούσω κάποια πράγματα. Να ακούσω τους παίκτες. Δεν είμαι δικτάτορας. Σε αυτή την κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Καλή ισορροπία, καλό παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, αυτό είναι σίγουρο», επεσήμανε και συμπλήρωσε λέγοντας: «Όλοι περιμένουν από εμάς να κερδίζουμε. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί σε αυτό το γήπεδο. Δυστυχώς χάσαμε τον αγώνα με τη Μύκονο, αλλά ξέρετε βήμα-βήμα θα δώσω ό,τι καλύτερο, μαζί με τους παίκτες. Με τη χημεία, την υπευθυνότητα, να δώσουμε στους φιλάθλους αυτό που θέλουν».

Το απαιτητικό πρόγραμμα με τους αγώνες σε δύο διοργανώσεις (GBL και ENBL) δεν είναι κάτι, που τον προβληματίζει ή θα τον κάνει να αναζητήσει δικαιολογίες, εξηγώντας πως «έρχομαι από τη Λίγκα (VTB League), όπου δίναμε πέντε παιχνίδια για παράδειγμα σε διάστημα 10-15 ημερών και κάναμε πολλά ταξίδια, πολλά, πολλά ταξίδια. Επομένως δεν είμαι εδώ για να βρίσκω οποιαδήποτε δικαιολογία, είμαστε εδώ για να κερδίζουμε τα παιχνίδια».

