Ο Ντόντα Χολ δε σταμάτησε να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη, στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή.

Ο Ντόντα Χολ ήταν ασταμάτητος στο ημίχρονο της αναμέτρησης της 5ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ηρακλή.

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού πέρασε στο παρκέ για να αντικαταστήσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ήταν φυσικά ο starter της ομάδας και δε σταμάτησε να καρφώνει.

Ο απολογισμός του στο ημίχρονο έφερε 19 πόντους με ένα εντυπωσιακό 8/8 στα δίποντα, 3/3 βολές και διαδοχικά καρφώματα στα σχεδόν 12 λεπτά που πάτησε παρκέ. Μαζί με αυτά, προσέθεσε στη στατιστική του 3 ριμπάουντ και μία ασίστ.