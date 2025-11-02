Ολυμπιακός - Ηρακλής: Ασταμάτητος και... άχαστος στο ημίχρονο ο Χολ
Ο Ντόντα Χολ ήταν ασταμάτητος στο ημίχρονο της αναμέτρησης της 5ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ηρακλή.
Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού πέρασε στο παρκέ για να αντικαταστήσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ήταν φυσικά ο starter της ομάδας και δε σταμάτησε να καρφώνει.
Ο απολογισμός του στο ημίχρονο έφερε 19 πόντους με ένα εντυπωσιακό 8/8 στα δίποντα, 3/3 βολές και διαδοχικά καρφώματα στα σχεδόν 12 λεπτά που πάτησε παρκέ. Μαζί με αυτά, προσέθεσε στη στατιστική του 3 ριμπάουντ και μία ασίστ.
