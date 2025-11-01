Χατζόπουλος για μεταβίβαση των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Οι διαδικασίες κυλούν ομαλά, ο κόσμος να μην δίνει βάσει σε ανεπίσημες διαδόσεις»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη δήλωση θέλησε να ενημερώσει για την πορεία της μεταβίβασης των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Αλεξάνδρειο, ο Θανάσης Χατζόπουλος μίλησε για την μεταβίβαση των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η δήλωση του Θανάση Χατζόπουλου

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, δηλώνω ότι οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρούν ομαλά και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες, θεσμικά βήματα και, κυρίως, χρόνο.

Αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη προσμονή και το ενδιαφέρον του κόσμου του ΠΑΟΚ για ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό, προτρέπω όλους τους φιλάθλους να αναμένουν την επίσημη ενημέρωση και να μην δίνουν βάση σε φήμες, ανεπίσημες διαδόσεις, ψευδείς αναφορές ή σχόλια που, δυστυχώς, έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Πολλά εξ αυτών, μάλιστα, φτάνουν σε σημείο να θίγουν και να συκοφαντούν ανθρώπους που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει διαχρονικά στον ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η τοποθέτησή μας υπήρξε σαφής, λιτή και ουσιαστική. Χωρίς υπερβολές, με απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια και προτεραιότητα στην ουσία. Με το ίδιο ήθος και την ίδια συνέπεια, θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θανάσης Χατζόπουλος

Πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ»