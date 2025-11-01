Άρης, Σιάο: Στο Nick Galis Hall ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ
Ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Παρασκευής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θέλησε να δει από κοντά το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
- Το Gazzetta στη Θεσσαλονίκη για το Άρης - ΠΑΟΚ: Φίλη των «κιτρινόμαυρων» έφερε... κοτόπιτα στον Ρίτσαρντ Σιάο
Ο Σιάο έφτασε στο Nick Galis Hall και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη. Οι οποίοι μάλιστα λίγο νωρίτερα, τον συνάντησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και έσπευσαν για μια φωτογραφία.
Ενώ μερικοί εξ αυτών μίλησαν στο Gazzetta, αναφέροντας ότι έχουν φέρει μέχρι και... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Σιάο.
🟡💥 Ο Σιάο κατέφτασε στο γήπεδο και είναι έτοιμος να παρακολουθήσει το ντέρμπι Άρης -ΠΑΟΚ#arisbc pic.twitter.com/4YOwvUllkz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2025
