Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Παρασκευής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θέλησε να δει από κοντά το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Σιάο έφτασε στο Nick Galis Hall και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη. Οι οποίοι μάλιστα λίγο νωρίτερα, τον συνάντησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και έσπευσαν για μια φωτογραφία.

Ενώ μερικοί εξ αυτών μίλησαν στο Gazzetta, αναφέροντας ότι έχουν φέρει μέχρι και... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Σιάο.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στο γήπεδο για το Άρης - ΠΑΟΚ