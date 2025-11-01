Οι φίλοι του Άρη μιλούν στο Gazzetta για τον Ρίτσαρντ Σιάο, πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας φέρει μέχρι και... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ

Ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15, Live στο Gazzetta), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να αναμένεται να δώσει το παρών.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θα βρεθεί στο Nick Galis Hall και το Gazzetta ρώτησε τους φίλους της ομάδας πώς βλέπουν τα όσα έχει κάνει για την ομάδα ως τώρα.

Με μία φίλη του Άρη να... κλέβει την παράσταση. Δείχνοντας στον μέγιστο βαθμό τη φιλοξενία της Θεσσαλονίκης, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και ανέφερε ότι έχει φέρει... κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Με τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας να τονίζουν ότι περιμένουν πλέον από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να ξανακάνει τον Άρη μεγάλη δύναμη, όπως ήταν στο παρελθόν.