Με μία μεγάλη αναμέτρηση είναι το πρόγραμμα της ημέρας (1/11) για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, αφού ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Συνολικά τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου 1/11, ημέρα με την οποία αρχίζει η δράση στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Στις 16:00, ο Κολοσσός Ρόδου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Πανιώνιο (ERTSports 1) ενώ την ίδια ώρα, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Στις 18:15 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στη μεγάλη αναμέτρηση της αγωνιστικής. Στο Αλεξάνδρειο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Την ίδια ώρα στην Πάτρα, ο Προμηθέας τα βάζει με την Καρδίτσα, σε ένα ματς το οποίο θα μεταδοθεί από την ERTSports 1.

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 4-0 ΑΕΚ 4-0 ΠΑΟΚ 3-1 Παναθηναϊκός 3-1 Περιστέρι 2-1 Καρδίτσα 2-1 Μύκονος 1-2 Μαρούσι 1-2 Προμηθέας 1-3 Κολοσσός 1-3 Ηρακλής 1-3 Άρης 1-3 Πανιώνιος 0-4

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 1/11

Κολοσσός - Πανιώνιος 16:00

Περιστέρι - ΑΕΚ 16:00

Άρης - ΠΑΟΚ 18:15

Προμηθέας - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 2/11

Ολυμπιακός - Ηρακλής 13:00

Μύκονος - Μαρούσι 16:00

Ρεπό: Παναθηναϊκός