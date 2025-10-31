Γιατί ο Ηρακλής εμπιστεύεται τον Λούκιτς

Ηρακλής: Πως έφτασε στον Λούκιτς
Στον Ζόραν Λούκιτς θα παραδώσει τα «κλειδιά» του Ηρακλή η διοίκηση του συλλόγου, μετά την επικοινωνία που είχε την Παρασκευή (31/10) με τους ανθρώπους της ομάδας.
Ο 54χρονος προπονητής από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ήταν τα τελευταία 24ωρα εκείνος που είχε προκριθεί από τον Γιώργο Πανταζόπουλο έναντι όλων των υπολοίπων υποψηφίων. Ο αθλητικός διευθυντής του «γηραιού» σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta έχει προσωπική άποψη για τοιν Ζόραν Λούκιτς, καθώς τον αντιμετώπισε πριν από μερικά χρόνια όταν βρίσκονταν στον πάγκο της Νίζνι και ο ίδιος ήταν στο Περιστέρι στους ομίλους του Basketball Champions League.
Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2019-2020 το Περιστέρι συνάντησε την Νίζνι (ηττήθηκε 71-74 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και 82-76 στο Νόβγκοροντ) στους ομίλους του BCL και από τότε ο Γιώργος Πανταζόπουλος είχε εικόνα και άποψη για τον 54χρονο τεχνικό, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Ρωσίας, η οποία ωστόσο είχε αποκλειστεί από τις διεθνείς διοργανώσεις.
Το πρέσινγκ που δέχθηκε ο Λούκιτς ήταν ασφυκτικό και οδήγησε σε συμφωνία τις δυο πλευρές, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα.
Ο Ζόραν Λούκιτς με την έλευση του στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να αξιολογήσει το υλικό και να πάρει τις αποφάσεις του, όσον αφορά το έμψυχο υλικό που έχει στη διάθεση του.
