Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του, με τον Δημήτρη Τσαλδάρη.

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (01/11 - 16:00), ενόψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Παρελθόν αποτελεί ο Δημήτρης Τσαλδάρης, έπειτα και από τη νέα συνεργασία με τον Ηλία Ζούρο. Η ΚΑΕ των «κυανέρυθρων» ευχαρίστησε τον διεθνή τεχνικό και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Πλέον, ο «ιστορικός» αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με τα «ηνία» να έχουν περάσει στον Ηλία Ζούρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον κ.Δημήτρη Τσαλδάρη.

Ευχαριστούμε τον κ.Τσαλδάρη για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του."