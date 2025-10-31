Πανιώνιος: Τέλος ο Τσαλδάρης
Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (01/11 - 16:00), ενόψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Παρελθόν αποτελεί ο Δημήτρης Τσαλδάρης, έπειτα και από τη νέα συνεργασία με τον Ηλία Ζούρο. Η ΚΑΕ των «κυανέρυθρων» ευχαρίστησε τον διεθνή τεχνικό και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Πλέον, ο «ιστορικός» αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με τα «ηνία» να έχουν περάσει στον Ηλία Ζούρο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον κ.Δημήτρη Τσαλδάρη.
Ευχαριστούμε τον κ.Τσαλδάρη για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του."
