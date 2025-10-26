Μύκονος - Ολυμπιακός: Από το airball στη βολή, σε εντυπωσιακό κάρφωμα στην επόμενη φάση ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Κώστας Αντετκούνμπο κατάφερε να χαρίσει μία άκρως εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Μύκονο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο σέντερ του Ολυμπιακού μπορεί να είχε μία άτυχη στιγμή από τη γραμμή των βολών, κάνοντας airball στην πρώτη, περίπου δύο λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.
Ωστόσο, στην ακριβώς επόμενη φάση, κατάφερε να κλέψει την μπάλα και να πάει μόνος του ως το αντίπαλο καλάθι, για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Αφήνοντας πίσω τη χαμένη του βολή στην ακριβώς επόμενη κατοχή.
Το airball και το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
