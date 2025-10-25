Η τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL αρχίζει. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι, ο Ηρακλής της ΑΕΚ, ο Πανιώνιος τα βάζει με τον Άρη και η Καρδίτσα τον Κολοσσό Ρόδου.

Με συνολικά τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας (25/10) δράσης στην τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τη Θεσσαλία.

Πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 16:00, όταν και θα δοθεί το τζάμπολ στην αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η συνέχεια θα δοθεί στο Ιβανώφειο. Εκεί ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 17:30. Τηλεοπτική κάλυψη από το ERTSports 1 ενώ θα υπάρξει live η εξέλιξη του ματς από το Gazzetta.

Στις 18:15, ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Άρη στη Γλυφάδα, με τις δύο ομάδες αν αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τελευταίο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό μεταξύ της Καρδίτσας και το Κολοσσού Ρόδου. Το τζάμπολ στο «Γιάννης Μπουρούσης» θα δοθεί στις 18:15, με κάλυψη από το ERTSports 2.

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 3-0 ΑΕΚ 3-0 Παναθηναϊκός 2-1 ΠΑΟΚ 2-1 Περιστέρι 2-0 Ηρακλής 1-2 Προμηθέας 1-2 Κολοσσός 1-2 Μαρούσι 1-2 Μύκονος 1-1 Καρδίτσα 1-1 Άρης 0-3 Πανιώνιος 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 25/10

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 16:00

Ηρακλής - ΑΕΚ 17:30

Πανιώνιος - Άρης 18:15

Καρδίτσα - Κολοσσός 18:15

Κυριακή 26/10

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00

*Μαρούσι ρεπό