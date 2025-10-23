Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Κάραϊτσιτς έβλεπε μόνο εχθρούς, αυτoύς τους προπονητές κοιτάζει ο Άρης»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος παρέθεσε το πλούσιο ρεπορτάζ του στο Gazz Floor by Novibet. Ο ρεπέρτερ του Άρη μίλησε για τον Κάραϊτσιτς και τα προβλήματα που υπήρχαν στην ομάδα, αλλά παρέθεσε και τα ονόματα που κοιτάζουν οι Κίτρινοι για την επόμενη ημέρα.

Ο ρεπέρτερ του Άρη μίλησε για τον Κάραϊτσιτς και τα προβλήματα που υπήρχαν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά παρέθεσε και τα ονόματα που κοιτάζουν οι Κίτρινοι για την επόμενη ημέρα, μερικά από τα οποία απασχόλησαν και τον Πανιώνιο!

Το ρεπορτάζ του Βασίλη Βλαχόπουλου στο Gazz Floor by Novibet: