Το Gazzetta στέκεται στην... μετάλλαξη της ΑΕΚ που πλέον έχει μάθει να κερδιζει και με την άμυνα της.

H ΑΕΚ εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα και μετά την επικράτηση επί της Καρδίτσας στη SUNEL Arena, έφτασε στο 3-0 στη Stoiximan GBL. Παράλληλα πέτυχε την 5η σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Βασίλισσα... κλείδωσε την ομάδα του Παπανικολόπουλου με την άμυνα της και συνεχίζει να δουλεύει εξαιρετικά πάνω στον συγκεκριμένο τομέα που κάνει τη διαφορά. Η Ένωση που είχε μέσο όρο στην επίθεση πάνω από 95 πόντους στα φιλικά, καταφέρνει πλέον να παίρνει τα ματς με βάση την άμυνα της. Υπάρχει ισορροπία πλέον στις δύο μεριές του παρκέ και αυτό τη βοηθά να τρέξει το σερί με τις νίκες.

Η εξαιρετική άμυνα στα τέσσερα τελευταία ματς

Ο Σάκοτα, οι συνεργάτες και οι παίκτες της ΑΕΚ κάνουν εξαιρετική δουλειά στον αμυντικό τομέα στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχει... σφίξει πράγμα και οι αντίπαλοι της Ένωσης δυσκολεύονται να βρουν καλάθια.

Η Βασίλισσα κρατά χαμηλά τους αντιπάλους της το τελευταίο διάστημα. Επικράτησε με 69-53 στη Ρίγα για το ΒCL και την ανάγκασε να σουτάρει με 4/22 τρίποντα. Το έργο συνεχίστηκε και στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Πανιώνιο, όπου η Ένωση επικράτησε με 93-73 και τον ανάγκασε να σουτάρει με 6/29 τρίποντα.

Εύκολη ήταν η επικράτηση και κόντρα στη Σολνόκι με το τελικό 91-77, να λέει πολλά για την εικόνα του ματς. Οι 77 πόντοι παθητικό είναι η χειρότερη επίδοση της ΑΕΚ στα τελευταία τέσσερα ματς. Κι όμως νίκησε εύκολα.

Για να φτάσουμε στο 77-62 επί της Καρδίτσας, όπου η Ένωση επί της ουσίας... κλείδωσε τη νίκη και τον αντίπαλο της από το πρώτο ημίχρονο. Οι Καρδιτσιώτες σκόραραν μόλις 22 στο ημίχρονο, ενώ τα... έσπασαν στα σουτ με μόλις 24/56.

Γκρέι και Σίλβα συνθέτουν ένα από τα κορυφαία αμυντικά δίδυμα ψηλών σε ελληνικό πρωτάθλημα και BCL, ενώ και τα γκαρντ της ΑΕΚ, δηλαδή οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους και Μπάρτλεϊ είναι πολύ προσηλωμένοι στο αμυντικό κομμάτι.

Τα προβλήματα στα δύο πρώτα επίσημα που είχαν τη... φόρα των φιλικών

Η παραπάνω κατάσταση είναι αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ και στη συνέχεια της σεζόν, αφού η σωστή αμυντική λειτουργία θα της δώσει αρκετές νίκες, αφού υπάρχει και το ταλέντο και οι αυτοματισμοί στην επίθεση.

Ωστόσο στα δύο πρώτα ματς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Απέναντι στον Προμηθέα για τον ημιτελικό του Super Cup, η Ένωση δέχθηκε 84 πόντους και αποκλείστηκε από τον τελικό στη χειρότερη φετινή της εμφάνιση.

Λίγες μέρες μετά επέστρεψε στη Ρόδο και κατάφερε να επικρατήσει του Κολοσσού στο... θρίλερ με 87-85. Δεύτερο ματς δηλαδή που η Ένωση δέχθηκε 84+ πόντους. Ίσως σε αυτές τις δύο εμφανίσεις η ομάδα να παρασύρθηκε από τα φιλικά, στα οποία η ΑΕΚ έβαζε πολλούς πόντους, αλλά δεχόταν και πολλούς.

Αλλά το πάθημα έγινε μάθημα και στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια κανείς αντίπαλος της ΑΕΚ δεν ξεπέρασε τους 77. Μάλιστα οι δύο από τις τέσσερις έμειναν κάτω από τους 63.