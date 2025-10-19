Κατά την διάρκεια του Ολυμπιακός - Πανιώνιος, έσταξε νερό από την οροφή του ΣΕΦ, με τους ανθρώπους του σταδίο να κάνουν αυτοσχέδιες κατασκευές για να διορθωθεί το πρόβλημα την ώρα που ο αγώνας παιζόταν.

Το ΣΕΦ είναι γνωστό πως έχει πρόβλημα με την στέγαση της οροφής, κάτι που είδαμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο.

Κατά την διάρκεια του αγώνα, ξεκίνησε να στάζει η οροφή, ευτυχώς όχι εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους ανθρώπους του ΣΕΦ να κάνουν αυτοσχέδιες κατασκευές με μουσαμάδες για να περιορίσουν όσο γίνεται το πρόβλημα.

Με την βροχόπτωση να συνεχίζεται, ο κίνδυνος το ΣΕΦ να γίνει... όπως τις προηγούμενες ημέρες, όταν και πλημμύρισε στις αρχές του μήνα, είναι υπαρκτός, με τους ανθρώπους του σταδίου μάλιστα να τοποθετούν προστατευτικό στο παρκέ, ώστε να μην υπάρξει κάποια ζημιά σε αυτό