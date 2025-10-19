ΣΕΦ: Έσταξε η οροφή στο Ολυμπιακός - Πανιώνιος
Το ΣΕΦ είναι γνωστό πως έχει πρόβλημα με την στέγαση της οροφής, κάτι που είδαμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο.
Κατά την διάρκεια του αγώνα, ξεκίνησε να στάζει η οροφή, ευτυχώς όχι εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους ανθρώπους του ΣΕΦ να κάνουν αυτοσχέδιες κατασκευές με μουσαμάδες για να περιορίσουν όσο γίνεται το πρόβλημα.
During the Olympiacos vs. Panionios match, water leaked again onto the court at the Peace and Friendship Stadium from the roof after Sunday’s rainfall! 😳#hoopsforthoughtgr #olympiacosbc #panionios #greece #sef #paobc pic.twitter.com/8QFFRA3AKj— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) October 19, 2025
Με την βροχόπτωση να συνεχίζεται, ο κίνδυνος το ΣΕΦ να γίνει... όπως τις προηγούμενες ημέρες, όταν και πλημμύρισε στις αρχές του μήνα, είναι υπαρκτός, με τους ανθρώπους του σταδίου μάλιστα να τοποθετούν προστατευτικό στο παρκέ, ώστε να μην υπάρξει κάποια ζημιά σε αυτό
Άπλωσαν μουσαμάδες στο παρκέ του ΣΕΦ#olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/g3oeRULr7A— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 19, 2025
