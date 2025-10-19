Ξέσπασε στην βάση της στεφάνης μετά από χαμένο λέι-απ ο Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αστόχησε σε λέι-απ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο και ξέσπασε στη βάση της στεφάνης.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη επί της Μακάμπι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην «ομάδα του λαού», και πλέον θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανιώνιο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς, έχοντας το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αστοχεί στα πρώτα λεπτά και να ξεσπά στη βάση της στεφάνης. Ακολούθως, ο Πάπας ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 2-11 στο 4' για τον «Ιστορικό».