ΚΑΕ Άρης: «Έχει καλυφθεί το 91% του συνολικού χρέους των 3.2 εκατ. ευρώ»

Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την κάλυψη του 91% του χρέους των 3.2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας επίσης και αύξηση χορηγικών εσόδων κατά 63%.

Η ΚΑΕ Άρης εξόφλησε το συντριπτικό μέρος των χρεών της προς το Δημόσιο καθώς απομένει ένας ποσό της τάξεως των 150.000 ευρώ προς το ΕΦΚΑ και το οποίο θα καταβληθεί έως το τέλος του χρόνου. Με διαφάνεια που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης, η τελευταία ανέφερε ότι οι βασικοί στόχοι για την τρέχουσα σεζόν είναι «η οικονομική σταθερότητα παράλληλα της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών αλλά και της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων».

Στην ίδια διαφάνεια, η ΚΑΕ Άρης σημειώνει ότι «καλύφθηκε το 91% από το συνολικό χρέος των 3.2 εκατ. ευρώ», τονίζοντας επίσης ότι ήδη υπήρξε… «63% Αύξηση χορηγικών εσόδων παράλληλα της διάθεσης 3.000 εισιτηρίων διαρκείας αλλά και της αύξησης του προσωπικού της εταιρίας κατά 80%». Τονίζει μάλιστα ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το 82% των εργασιών του πρώτου σταδίου της αναβάθμισης εγκαταστάσεων».