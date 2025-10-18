Τέσσερις αναμετρήσεις έχει το σημερινό πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με τον Άρη να έχει δύσκολη αποστολή στο Μαρούσι και την ΑΕΚ να υποδέχεται την Καρδίτσα.

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ανοίγει την αυλαία της με τέσσερις αναμετρήσεις τη σημερινή μέρα. Μπορεί οι δύο αιώνιοι, λόγω διπλής αγωνιστικής στην EuroLeague, να αγωνίζονται Κυριακή, ωστόσο στο σημερινό πρόγραμμα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Αρχής γενομένης από τη Sunel Arena, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ2). Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν μεσοβδόμαδα της Ζολνόκι, ενώ η Καρδίτσα έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι στην έδρα της, στο Basketball Champions League και καλείται να διαχειριστεί παράλληλα την κούραση.

Πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, μία ώρα αργότερα. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με μία νίκη και μία ήττα τη σεζόν, δίνοντας όλα τα παιχνίδια του στην πόλη του ως τώρα, αφού τη 2η αγωνιστική αγωνίστηκε στην έδρα του ΠΑΟΚ. Απέναντί του θα βρει τη νεοφώτιστη Μύκονο (17:00, ERTSports 1), που έκανε τη δική της πρεμιέρα και έδειξε αξιόμαχη στο Περιστέρι, μία εβδομάδα νωρίτερα.

Μεγάλης σημασίας και το παιχνίδι στο Μαρούσι. Εκεί όπου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου υποδέχεται τον Άρη (19:00, ERTSports 2) που έχει τον νεοφερμένο Μερκβιλάντζε αντί του Φόρεστερ στην εξάδα των ξένων. Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν με 0-2 τη σεζόν και υπάρχει αρκετή πίεση.

Με το φινάλε της ημέρας να δίνεται στην Πάτρα, εκεί όπου ο Προμηθέας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (19:30, ΕΡΤ2).

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο 18/10

ΑΕΚ - Καρδίτσα (16:00)

Ηρακλής - Μύκονος (17:00)

Μαρούσι - Αρής (19:00)

Προμηθέας - ΠΑΟΚ (19:30)

Κυριακή 19/10

Ολυμπιακός - Πανιώνιος (13:00)

Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός (16:00)

Ρεπό: Περιστέρι

