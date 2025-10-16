Το οικονομικό πλάνο ολοκληρωτικής εξόφλησης των χρεών της ΚΑΕ Άρης τηρείται κατά γράμμα καθώς οι «κίτρινοι» έχουν καταβάλλει το συντριπτικό μέρος της οφειλής προς το Δημόσιο και απομένει ένα μικρό ποσό στον ΕΦΚΑ.

Η δέσμευση του επενδυτικού fund που ανέλαβε την ΚΑΕ Άρης περιλαμβάνει την ολοκληρωτική εξόφληση των χρεών της ΚΑΕ Άρης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό το πλάνο εκτελείται μέσα ευλάβεια κι αυτό αποδεικνύεται μέσα από την καταβολή ενός ποσού (τουλάχιστον) 1.65 εκατ. ευρώ και απομένει η αντίστοιχη ενός αντίστοιχου της τάξης των 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ για να απαλλαγεί ολοκληρωτικά η ΚΑΕ από τον βραχνά των χρεών προς το Δημόσιο.

Μάλιστα, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ανακοίνωση σήμερα (16/10) τη σύσταση του νέου δ. σ. της εταιρίας βάσει της οποίας ο Χάρης Παπαγεωργίου παρέμεινε στην προεδρία της ΚΑΕ. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο Αγαπητός Διακογιάννης, αντιπρόεδρος ο Βύρων Αντωνιάδης και μέλη οι Χρήστος Τσιάκος, Αβραάμ Τονουσίδης (εκπρόσωπος του ΑΣ).