Ολυμπιακός: Επιστρέφουν δυναμικά τα Sunday Fun Day Family Games
Ο Ολυμπιακός την Κυριακή (19/10) θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 13:00, μετά από μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».
Αυτή η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να είναι ξεχωριστή, καθώς θα συνδυαστεί με την επιστροφή των Sunday Fun Day Family Games, με τους «ερυθρόλευκους» να καλούν τις οικογένειες να δώσουν δυναμικό παρών.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης θα υπάρξει κλήρωση για ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα του Πειραιά με προορισμό τη Μπολόνια.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Τα SUNDAY FUN DAY FAMILY GAMES επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ!
Έλα με την οικογένειά σου στο ΣΕΦ (Κυριακή 19/10, 13:00) στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο και μπες στη μεγάλη κλήρωση για ένα ταξίδι με την ομάδα στη Μπολόνια!
🎟️ Κλείσε θέση ➡ https://t.co/0gwOGdyp23…— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.