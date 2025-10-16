Την Κυριακή (19/10) επιστρέφουν τα Sunday Fun Day Family Games του Ολυμπιακού ενώ θα υπάρξει και μεγάλη κλήρωση για ένα ταξίδι με τους «ερυθρόλευκους» στη Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή (19/10) θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 13:00, μετά από μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».

Αυτή η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να είναι ξεχωριστή, καθώς θα συνδυαστεί με την επιστροφή των Sunday Fun Day Family Games, με τους «ερυθρόλευκους» να καλούν τις οικογένειες να δώσουν δυναμικό παρών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης θα υπάρξει κλήρωση για ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα του Πειραιά με προορισμό τη Μπολόνια.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού