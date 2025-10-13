Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τις αλλαγές στην PAOK Sports Arena, που άνοιξε τις πύλες της για πρώτη φορά φέτος στη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL απέναντι στον Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Ηρακλή, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Αυτό όμως που ξεχώρισε, ήταν το ανανεωμένο γήπεδο των «ασπρόμαυρων».

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε βελτιωτικές κινήσεις στην «PAOK Sports Arena», που ήταν κατάμεστη στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το cube στην οροφή ξεχωρίζει, ενώ αλλαγές υπήρξαν και σε άλλα σημεία του γηπέδου.

Στην «PAOK Sports Arena» υπάρχουν πλέον νέα court seats, ενώ και νέοι πίνακες με το σκορ και τα στατιστικά των ματς. Με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να δημοσιεύει ένα βίντεο διάρκειας 193 δευτερολέπτων με όλες τις εργασίες και τις αλλαγές που έγιναν στο γήπεδο.