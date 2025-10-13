ΑΣ ΠΑΟΚ και Μυστακίδης: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση για ΚΑΕ και PAOK Sports Arena

Η επικείμενη εμπλοκή του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αναβάθμιση του PAOK Sports Arena, συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση μελών του Δ.Σ. του ΑΣ με εκπροσώπους του επιχειρηματία.

Στη σημερινή συνάντηση του πραγματοποιήθηκε στο PAOK Sports Arena δύο ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, και τους εκπροσώπους του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Το πρώτο αφορά την επικείμενη εμπλοκή του 63χρονου επιχειρηματία με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και το δεύτερο την αναβάθμιση του ιδιόκτητου κλειστού γηπέδου της ομάδας.

Πιο αναλυτικά στην ενημέρωσή του ο ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο PAOK Sports Arena, συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας μελών του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, των κ.κ. Ησαϊάδη, Καπετανάκη, Νικολαΐδη, Πατρίδα, Παπαδοπούλου, Καρούση, Χατζηγεωργίου, Μπεκιάρη, Χασεκίδη και της νομικής συμβούλου Κατερίνας Γιαννακοπούλου, με εκπροσώπους του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επικείμενης εμπλοκής του κυρίου Μυστακίδη με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη βελτίωση και την καλύτερη εκμετάλλευση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του γηπέδου.

Τέλος συμφωνήθηκε να διεξαχθούν περαιτέρω συναντήσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισόδου του κυρίου Μυστακίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».