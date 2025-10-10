ΠΑΟΚ: Η πρώτη εικόνα από την ανανεωμένη PAOK Sports Arena
Η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL είναι... προ των πυλών, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται για το πρώτο του ντέρμπι της σεζόν αφού θα υποδεχτεί τον Ηρακλή.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου (19:30). Παράλληλα, αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του «δικεφάλου του Βορρά» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Όπως έκανε γνωστό μέσα από δημοσίευσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αυτός θα είναι ο αγώνας όπου ο κόσμος της ομάδας θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά την ανανεωμένη PAOK Sports Arena.
Πιο συγκεκριμένα, πλέον υπάρχει ένα επιβλητικό cube, υπάρχουν νέες court - seats, νέοι πίνακες για το σκορ αλλά και φωτισμός LED, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μία νέα αισθητική στο γήπεδο.
Μέσα από τη φωτογραφία που δημοσίευσε η ομάδα, ο κόσμος μπορεί να πάρει μία... πρώτη γεύση.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για το ανανεωμένο PAOK Sports Arena
