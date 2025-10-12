Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Τα highlights από το μεγάλο ντέρμπι
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού με 90-86, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο κατάμεστο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν στο τέλος τη νίκη, έχοντας επικρατήσει με 90-86.
Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ έχοντας σημειώσει 22 πόντους. Από το «τριφύλλι» ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σορτς, έχοντας τελειώσει την αναμέτρηση με 19 πόντους.
Τα highlights από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86
@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
