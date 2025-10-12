Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού με 90-86, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο κατάμεστο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν στο τέλος τη νίκη, έχοντας επικρατήσει με 90-86.

Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ έχοντας σημειώσει 22 πόντους. Από το «τριφύλλι» ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σορτς, έχοντας τελειώσει την αναμέτρηση με 19 πόντους.