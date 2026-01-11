Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πάτησε παρκέ για τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε με κάρφωμα την καταμέτρηση των πόντων του με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς για πρώτη φορά φόρεσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL, στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής απέναντι στην Καρδίτσα. Ο Αμερικανός σέντερ γρήγορα - γρήγορα σκόραρε τους πρώτους του πόντους με τη νέα του ομάδα και το έκανε με τον γνωστό του τρόπο, με ένα κάρφωμα.

Ο Τζόουνς έφυγε στον αιφνιδιασμό και χωρίς αντίπαλο έκανε την πρώτη του... πτήση προς το αντίπαλο καλάθι. Με τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» να τον αποθεώνουν τη στιγμή που πάτησε παρκέ, ενώ πανηγύρισαν και έντονα το πρώτο του καλάθι!