Τζόουνς: Το πρώτο του καλάθι στον Ολυμπιακό ήρθε με κάρφωμα!
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς για πρώτη φορά φόρεσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL, στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής απέναντι στην Καρδίτσα. Ο Αμερικανός σέντερ γρήγορα - γρήγορα σκόραρε τους πρώτους του πόντους με τη νέα του ομάδα και το έκανε με τον γνωστό του τρόπο, με ένα κάρφωμα.
Ο Τζόουνς έφυγε στον αιφνιδιασμό και χωρίς αντίπαλο έκανε την πρώτη του... πτήση προς το αντίπαλο καλάθι. Με τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» να τον αποθεώνουν τη στιγμή που πάτησε παρκέ, ενώ πανηγύρισαν και έντονα το πρώτο του καλάθι!
Το πρώτο καλάθι του Τζόουνς με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.