Ο Έργκιν Άταμαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε μία όμορφη στιγμή, έδωσαν τα χέρια και είχαν έναν σύντομο διάλογο πριν από το μεταξύ τους ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» της φετινής σεζόν.

Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, οι προπονητές των δύο ομάδων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Έργκιν Άταμαν πρόσφεραν μία όμορφη στιγμή καθώς έδωσαν τα χέρια και έπιασαν διάλογο όπου φάνηκε μάλιστα να χαμογελάνε μεταξύ τους.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο, τόσο όπως το κατέγραψε το Gazzetta όσο και η κάμερα της ΕΡΤ.