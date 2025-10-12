Το πλάνο του ντέρμπι πριν από το ντέρμπι: Ο διάλογος και τα γέλια Μπαρτζώκα - Άταμαν
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» της φετινής σεζόν.
Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, οι προπονητές των δύο ομάδων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Έργκιν Άταμαν πρόσφεραν μία όμορφη στιγμή καθώς έδωσαν τα χέρια και έπιασαν διάλογο όπου φάνηκε μάλιστα να χαμογελάνε μεταξύ τους.
Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο, τόσο όπως το κατέγραψε το Gazzetta όσο και η κάμερα της ΕΡΤ.
Σε καλό κλίμα τα είπαν Μπαρτζώκας και Αταμάν πριν το τζάμπολ του ντέρμπι στο ΣΕΦ.#pao #paobc #olypao #olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/OlG7vFpdsi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.