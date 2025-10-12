Δείτε τα highlights και πώς η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73, στη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ επικράτησε με άνεση του Πανιωνίου στη SUNEL Arena, σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν τέσσερις διψήφιους και πρώτο σκόρερ τον Κρις Σίλβα, που μέτρησε 24 πόντους, ενώ ακολούθησαν με 15 ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, 11 ο Λούκας Λεκαβίτσιους και 10 ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Για τον Πανιώνιο, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάιλερ Γουόλ των 15 πόντων, για να ακολουθήσει ο Τζέιλεν Χαντς με 12.