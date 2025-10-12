ΑΕΚ - Πανιώνιος: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights και πώς η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73, στη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Η ΑΕΚ επικράτησε με άνεση του Πανιωνίου στη SUNEL Arena, σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν τέσσερις διψήφιους και πρώτο σκόρερ τον Κρις Σίλβα, που μέτρησε 24 πόντους, ενώ ακολούθησαν με 15 ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, 11 ο Λούκας Λεκαβίτσιους και 10 ο Δημήτρης Κατσίβελης.
Για τον Πανιώνιο, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάιλερ Γουόλ των 15 πόντων, για να ακολουθήσει ο Τζέιλεν Χαντς με 12.
ΑΕΚ - Πανιώνιος: Τα highlights
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.