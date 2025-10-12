Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γκρέι να βουτάει στο παρκέ για να σώσει την μπάλα και τον Σίλβα να ολοκληρώνει τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα!

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανιώνιο στη SUNEL Arena, δίχως την παρουσία φιλάθλων.

Η «Ένωση» είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, παρουσιάζοντας μάλιστα εντυπωσιακές φάσεις. Όπως συνέβη, για παράδειγμα, όταν ο Γκρέι βούτηξε στο παρκέ, έσωσε την μπάλα με απίθανο τρόπο και ο Σίλβα κάρφωσε δυναμικά στο καλάθι του Πανιωνίου, 3:35 πριν από το φινάλε της πρώτης περιόδου.