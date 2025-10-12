Δείτε τις 12άδες της ΑΕΚ και του Πανιώνιου για το ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο στη SUNEL Arena σε ένα ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών ματς (13:00). Η ομάδα του Σάκοτα θέλει να κάνει το 2/2 στη Stoiximan GBL (έφυγε με το διπλό από τη Ρόδο στην πρεμιέρα) και είναι πάνοπλη στην αναμέτρηση.

Από την άλλη ο Πανιώνιος ψάχνει το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα μετά τη βαριά ήττα από το Περιστέρι στην πρεμιέρα.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα του Πανιωνίου: Γουότσον, Σταρκς, Πάπας, Λούντζης, Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λιούις, Γουάλ, Κρούζερ, Χαντς, Πατρίκης και Γκίκας.