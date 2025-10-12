ΑΕΚ - Πανιώνιος: Οι 12άδες του ματς
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο στη SUNEL Arena σε ένα ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών ματς (13:00). Η ομάδα του Σάκοτα θέλει να κάνει το 2/2 στη Stoiximan GBL (έφυγε με το διπλό από τη Ρόδο στην πρεμιέρα) και είναι πάνοπλη στην αναμέτρηση.
Από την άλλη ο Πανιώνιος ψάχνει το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα μετά τη βαριά ήττα από το Περιστέρι στην πρεμιέρα.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα του Πανιωνίου: Γουότσον, Σταρκς, Πάπας, Λούντζης, Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λιούις, Γουάλ, Κρούζερ, Χαντς, Πατρίκης και Γκίκας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.