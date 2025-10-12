Γεμάτα γήπεδα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο πάθος, με ποιο όραμα;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το φετινό φαινόμενο με τις ομάδας μπάσκετ της Θεσσαλονίκης που μόνο τυχαίο δεν είναι, το προχωράει αναζητώντας όραμα στο άθλημα και φυσικά γράφει για την σημαντική παρέμβαση του Νίκου Κωνσταντινίδη αναφορικά με το γήπεδο της Τούμπας.

Το γεγονός του ΣΚ στη Θεσσαλονίκη ήταν το ΠΑΟΚ-Ηρακλής στο μπάσκετ. Η νίκη του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι που κρίθηκε στο σουτ σε ένα κατάμεστο πολύ ωραίο γήπεδο. Όλα αυτά μαζί…

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, προηγούνταν επί 39,5 λεπτά, έβαλε τις τελευταίες του επιθέσεις, έπαιξε καλή τελευταία άμυνα στον σπουδαίο point guard που έχει ο Ηρακλής και κέρδισε δίκαια στο ξεκίνημα μίας χρονιάς που έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τις πρώτες αγωνιστικές. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο θέμα, όσο και αν πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ποιοτική ενίσχυση γιατί δεν είναι καθόλου απλό να πετύχει ό τι και πέρσι που μέσα από την ομάδα του Καντσελιέρι όλοι οι παίκτες ανέβασαν την αξία τους. Έχω δει όλα τα παιχνίδια του: Μπάρτλει φέτος έχει ο ΠΑΟΚ; Ο Ηρακλής έχει τον Ράιτ Φόρμαν για παράδειγμα. Και ο Άρης έχει τον Τζόουνς αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων… Επαναλαμβάνω ότι το θέμα μας είναι άλλο…

Δεν είναι ούτε το γεμάτο κλειστό του ΠΑΟΚ στον χθεσινό αγώνα με τον Ηρακλή! Ούτε το κατάμεστο Αλεξάνδρειο για τον Άρη χθες που έχασε γι ακόμη μια φορά από τον Κολοσσό ή μέσα στην εβδομάδα το πάρτι για τον νέο ιδιοκτήτη. Ούτε καν το γεμάτο Ιβανόφειο της περασμένης εβδομάδας με την εξαιρετική ατμόσφαιρα των οπαδών του Ηρακλή στο ματς με τον Προμηθέα. Δεν είναι είδηση ότι τα τρία γήπεδα γέμισαν στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή…

Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την γενικότερη συσπείρωση του κόσμου κάτι που κυρίως αποδεικνύεται από τα εισιτήρια διαρκείας που έδωσαν. Ο ΠΑΟΚ με τον Χατζόπουλο έφθασε κοντά στα πέντε χιλιάδες! Ο Άρης έδωσε όλα τα διαθέσιμα, σταμάτησε στα τρεις χιλιάδες. Το ίδιο και ο Ηρακλής με τα 1500.

Όλα αυτά το καλοκαίρι πριν τα ματς, σε ένα δείγμα για το πώς ο κόσμος ένιωθε και ήθελε και θέλει να στηρίξει τις ομάδες. Και η απόδειξη θα έρθει με το ότι τα γήπεδα, με τόσα διαρκείας είναι πιθανό να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα της πρεμιέρας για πολύ καιρό! Όλα αυτά είναι γεγονότα! Όπως και η επένδυση των ΚΑΕ στα γήπεδα! Ο Ηρακλής το Ιβανόφειο το έκανε να μοιάζει καινούριο! Ο ΠΑΟΚ το δικό του κλειστό το άλλαξε και είναι πλέον εντυπωσιακό! Ο Άρης είχε κάνει ενέργειες. Όλοι με στόχο να φέρουν και άλλο κόσμο στο γήπεδο!

Και αναρωτιέσαι: Όλα μα όλα αυτά ΓΙΑΤΙ;

Με ποιο όραμα γι αυτό το άθλημα έτσι όπως το έχουν διαμορφώσει δομικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο;

Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μεμφθώ ή να μειώσω τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Ίσα ίσα, με τα ερωτηματικά που θέτω για το όραμα που υπάρχει στο άθλημα σε αυτά τα χρόνια, εκθειάζω την συσπείρωση ΠΑΟΚτσήδων, Αρειανών και Ηρακλειδέων. Θα είναι εκεί, μέσα στο γήπεδο, έτσι… Για την ομάδα τους. Και όπου πάει; Που να πάει όμως;

Αυτή είναι η ερώτηση για το πρωτάθλημα κυρίως που πάντα τραβάει κόσμο τα Σαββατοκύριακα, όσο και αν τα ευρωπαϊκά δεδομένα το έχουν κάνει δευτερεύον για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που καλύτερα να μην συμμετείχαν…

Οι Ηρακλειδείς επέστρεψαν, οι Αρειανοί σκέφτονται με τον Σιάο τα περασμένα μεγαλεία που θέλουν να ξαναζήσουν, οι ΠΑΟΚτσήδες θεωρούν ότι με τον Μυστακίδη που έρχεται δυναμικά θα επιστρέψουν πολύ ψηλά! Μακάρι… Γίνεται όμως με την υπάρχουσα δομή; Δε νομίζω και δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Η κατάσταση στους τρεις είναι καλή και θα βελτιωθεί. Θα γίνουν και πιο ποιοτικοί. Πιο ανταγωνιστικοί. Το συνολικό πεδίο πρέπει να αλλάξει ώστε να μην έρθει γρήγορα η στιγμή της απογοήτευσης και του αδιεξόδου για κόσμο και ιδιοκτήτες.

* Ο ΑΣ ΠΑΟΚ όρισε τεχνοκρατική επιτροπή που όπως ανακοίνωσε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου είχε σκοπό… «τη σύνταξη μνημονίου για το γήπεδο της Τούμπας». Ξαφνικά στις 22 του μήνα και αφού η επιτροπή έκανε τη δουλειά και παρέδωσε το μνημόνιο, ο ΑΣ άλλαξε τη διατύπωση σε επίσημη ανακοίνωση… «το κείμενο που συνέταξε η Τεχνοκρατική Επιτροπή αποτελεί ένα προσχέδιο / εισήγηση προς το ΔΣ». Έγινε κι αυτό!

Χθες ο ένας επιφανής ΠΑΟΚτσής που συμμετείχε στην Επιτροπή την οποία ο ΑΣ όρισε, ο πολιτικός μηχανικός Νίκος Κωνσταντινίδης, βλέποντας προφανώς την καθυστέρηση που υπάρχει από τη διοίκηση του ΑΣ, ένιωσε την ανάγκη να εκφραστεί δημοσίως και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Μεταξύ άλλων επισημαίνει:

- Η παρατεταμένη αναμονή έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ.

-Η καθυστέρηση δημιουργεί επίσης ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς και τους υπευθύνους, το αγωνιστικό τμήμα δεν μένει ανεπηρέαστο, το χειρότερο είναι ότι καλλιεργείται διχασμός στις τάξεις του ΠΑΟΚ.

- Το μνημόνιο που συντάχθηκε από την Επιτροπή, προβλέπει άμεση Έναρξη Διαδικασιών και Εγγυήσεις σε κάθε φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών, με σαφείς και αυστηρούς όρους. Απαιτεί επίσης την εμφάνιση όλων των κεφαλαίων του προϋπολογισμού πριν την έναρξη των εργασιών και ορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο ολοκλήρωσης, όχι μόνο του έργου αλλά και των λοιπών ενεργειών που προηγούνται.

- Η ΠΑΕ είναι ο ενοικιαστής του γηπέδου, οπότε είναι πρέπον να έχει, όχι μόνο τον πρώτο λόγο, αλλά και τον τελευταίο, για την ανέγερση της Ν. Τούμπας.

-Άλλωστε προκύπτει και νομικό ζήτημα εκτός από ηθικό, καθώς η ΠΑΕ έχει δαπανήσει πόρους και χρήματα υπό την συνθήκη προγενέστερης συμφωνίας κατασκευής του γηπέδου σε μελέτες και υπηρεσίες. Εξ αυτού υπάρχει σχετική ωρίμανση για άμεση έναρξη της διαδικασίας έκδοσης αδειών. Ένα ακόμα νομικό ζήτημα είναι ότι το γήπεδο χρειάζεται ομάδα — πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η επόμενη ημέρα αν έβρισκε μια ΠΑΕ και έναν άλλον ιδιοκτήτη του γηπέδου, με εχθρικές διαθέσεις ο ένας απέναντι στον άλλον, και την ποδοσφαιρική ομάδα ήδη για δύο έτη στο Καυτανζόγλειο;

-Νομίζω όμως πως οδεύουμε σε έναν εμφύλιο, και θέλω να έχω καθαρή τη συνείδησή μου ότι προσωπικά έκανα ό,τι είναι δυνατό για να αποτραπεί».

Κανείς δεν μπορεί με επιχειρήματα να αντικρούσει τον Νίκο Κωνσταντινίδη, έναν ΠΑΟΚτσή σε καίρια θέση και στον ΑΣ που είναι βέβαιο ότι ΔΕΝ έχει προσωπικά συμφέροντα…