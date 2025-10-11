Οι δηλώσεις του Γιούρι Ζνοβτς μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηρακλή.

Το ανακαινισμένο Παλατάκι είχε γεμίσει ασφυκτικά, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 84-82 απένατι στον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γιούρι Ζντοβτς δεν ηταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του που δυσκολεύτηκε κόντρα στον Ηρακλή.

Αναλυτικά

«Δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά δεν είμαι πραγματικά χαρούμενος με το πώς εκτελούσαμε, με το πώς παίξαμε. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας.

Όπως είπα όμως, χρειάζομαι κάτι παραπάνω από τους παίκτες μου. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και τους επιτρέψαμε να γυρίσουν στο ματς. Είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι.

Ήμουν αγχωμένος, γιατί ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μας. Στην πρεμιέρα χάσαμε από τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό. Καινούργιο γήπεδο, γεμάτο γήπεδο. Κι έτσι, όπως είναι φυσικό, ήμουν αχωμένος για αυτό. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι.

Εύχομαι τα καλύτερα στον Ηρακλή. Έκαναν ένα καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον κόουτς (Σιγάλα). Είμαστε χαρούμενοι που η νίκη έμεινε σπίτι».