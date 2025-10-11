ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Τα highlights μετά τη νίκη των «ασπρόμαυρων» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, καθώς χρειάστηκε να καθαριστεί το παρκέ από τα χιλιάδες λευκά χαρτάκια που είχαν πέσει πριν το τζάμπολ. Το ανακαινισμένο Παλατάκι είχε γεμίσει ασφυκτικά, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 84-82.
Ο Ηρακλής πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό».
Τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME
