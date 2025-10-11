Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε τη νίκη επί του Ηρακλή με 84-82, ύστερα από ένα τρομερό φινάλε με.. ηρωική τάπα του Ντίμσα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Ηρακλή στην ανανεωμένη PAOK Sports Arena για τη δεύτερη αγωνιστική και ύστερα από ένα επικό φινάλε, πανηγύρισε τη νίκη με 84-82. Με αυτόν τον τρόπο οι «ασπρόμαυροι» σημείωσαν την πρώτη τους νίκη στο επίπεδο του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Μία νίκη η οποία ήρθε για τον «δικέφαλο του Βορρά» ύστερα από ένα πραγματικά τρομερό φινάλε. Καθοριστική στιγμή ήταν η τάπα του Ντίμσα πάνω στην προσπάθεια για τρίποντο του Φόρμαν, στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα, σταματώντας έτσι την προσπάθεια των φιλοξενούμενων.