ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82: Το τρομερό φινάλε και η καθοριστική τάπα του Ντίμσα (vid)
Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Ηρακλή στην ανανεωμένη PAOK Sports Arena για τη δεύτερη αγωνιστική και ύστερα από ένα επικό φινάλε, πανηγύρισε τη νίκη με 84-82. Με αυτόν τον τρόπο οι «ασπρόμαυροι» σημείωσαν την πρώτη τους νίκη στο επίπεδο του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.
Μία νίκη η οποία ήρθε για τον «δικέφαλο του Βορρά» ύστερα από ένα πραγματικά τρομερό φινάλε. Καθοριστική στιγμή ήταν η τάπα του Ντίμσα πάνω στην προσπάθεια για τρίποντο του Φόρμαν, στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα, σταματώντας έτσι την προσπάθεια των φιλοξενούμενων.
Το τρομερό φινάλε του ΠΑΟΚ - Ηρακλής
