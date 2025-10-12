Φιλίππου στο «ΣΠΛΙΤ» του Gazzetta: «Αυτές είναι οι τρεις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Άρη»

Ο Νίκος Φιλίππου, μέλος της «Αυτοκρατορίας» του Άρη που σάρωσε τους τίτλους τη δεκαετία του ’80, φιλοξενήθηκε στο «ΣΠΛΙΤ» powered by bwin, το μπασκετικό podcast του Gazzetta, και ξεχώρισε τις τρεις μεγαλύτερες νίκες στην ευρωπαϊκή ιστορία των «κίτρινων».

Ο Νίκος Φιλίππου κατάφερε να ζήσει τα πάντα στη σπουδαία καριέρα του, αποτελώντας παίκτη της μεγάλης ομάδας του Άρη των ’80s και πανηγυρίζοντας οκτώ πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδας ως μέλος της «Αυτοκρατορίας» των «κίτρινων».

Ο βετεράνος φόργουορντ είναι ο μοναδικός παίκτης που, στη δεκαετία της κόντρας Άρη και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, κατέκτησε πρωτάθλημα και με τις δύο ομάδες, ενώ συμμετείχε σε τέσσερα μετάλλια της Εθνικής (παίκτης το 1987 και το 1989, τιμ μάνατζερ το 2005 και το 2006).

Μιλώντας στο «ΣΠΛΙΤ» powered by bwin, το μπασκετικό podcast του Gazzetta, ο Νίκος Φιλίππου ξεχώρισε τις τρεις μεγαλύτερες νίκες στην ευρωπαϊκή ιστορία του Άρη. Και παραδέχεται πως: «Βλέπω φωτογραφίες να μαρκάρω τον Κούκοτς και λέω, το έκανα κι αυτό στη ζωή μου!»