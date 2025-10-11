ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Βιεϊρίνια και Τάισον στο ντέρμπι
Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Ηρακλή στη γεμάτη και ανανεωμένη PAOK Sports Arena τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.
Ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο ώστε να δουν από κοντά την αναμέτρηση, ήταν και δύο άνθρωποι που έχουν φορέσει τη φανέλα του «δικεφάλου» στο ποδόσφαιρο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο, στις court - seats βρέθηκε ο Τάισον αλλά και ο επί χρόνια αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρέ Βιεϊρίνια.
