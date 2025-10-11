Λίγες ώρες πριν από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στο ΣΕΦ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένωσε την ομάδα του Παναθηναϊκού σε ένα οικογενειακό δείπνο στο Σούνιο.

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επέλεξε να φέρει την ομάδα ακόμη πιο κοντά, παραθέτοντας δείπνο στο σπίτι του στο Σούνιο.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε από τη Βιτόρια με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη και το κλίμα στις τάξεις των «πράσινων» είναι εξαιρετικό, ενόψει του πρώτου «αιώνιου» ντέρμπι της σεζόν. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δείπνησαν όλοι μαζί, σε μια βραδιά με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, την οποία ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ μοιράστηκε με φωτογραφίες στα social media.