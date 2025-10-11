Παναθηναϊκός: Δείπνο του Γιαννακόπουλου στην ομάδα στο σπίτι του στο Σούνιο πριν το ντέρμπι «αιωνίων»
Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επέλεξε να φέρει την ομάδα ακόμη πιο κοντά, παραθέτοντας δείπνο στο σπίτι του στο Σούνιο.
Ο Παναθηναϊκός γύρισε από τη Βιτόρια με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη και το κλίμα στις τάξεις των «πράσινων» είναι εξαιρετικό, ενόψει του πρώτου «αιώνιου» ντέρμπι της σεζόν. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δείπνησαν όλοι μαζί, σε μια βραδιά με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, την οποία ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ μοιράστηκε με φωτογραφίες στα social media.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.