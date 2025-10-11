Κάραϊτσιτς: «Παίξαμε νευρικά και χωρίς αυτοπεποίθηση»

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς μίλησε για την κακή προσέγγιση του αγώνα από την πλευρά της ομάδας του πληρώνοντας το τίμημα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Σέρβος προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «ο Κολοσσός έπαιξε πιο σκληρά από εμάς και άξιζαν τη νίκη. Ήμασταν νευρικοί, χωρίς αυτοπεποίθηση, χάσαμε ριμπάουντ και δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στα σουτ από μακρινή απόσταση. Ίσως γιατί είχαμε τη νοοτροπία ότι ήμασταν το φαβορί και ότι έπρεπε να νικήσουμε από το πρώτο δεκάλεπτο. Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς, πήραν τα ριμπάουντ και το μομέντουμ του αγώνα».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες δυσκολεύονται να μπουν στην ομάδα όπως ο Μπιν Φορμπς απάντησε ότι… «είναι καλός παίκτης, καλό παιδί, παίζει σκληρά και θα μας βοηθήσει. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία προσωπικών σχολίων. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί».

Εκεί ρωτήθηκε για τη μεγάλη ανάγκη που διαπιστώνεται στη ρακέτα η οποία οδήγησε στη χρησιμοποίηση του Λευτέρη Μποχωρίδη στη θέση «4». Παίζουμε με τους παίκτες που έχουμε και με τις λύσεις που διαθέτουμε. Πράγματι ο Μποχωρίδης έπαιξε στη θέση ‘4’ κάνοντας το καλύτερο που θα μπορούσε. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω περισσότερο τον Κουλμπόκα για να μην τον επιβαρύνω καθώς προέρχεται από τραυματισμό», είπε και ρωτήθηκε για το αν θα γίνει ενισχυτική κίνηση. «Δεν θέλω να σταθώ σ’ αυτό. Είναι καλύτερα να είμαστε υπομονετικοί παρά υπερβολικά γενναίοι με μια επιλογή η οποία δεν θα είναι έξυπνη και καλή για την ομάδα. Προφανώς είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι καθώς δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που συνέβη».